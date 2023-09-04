Происшествия 04 сентября 2023, 07:37 Пожар на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье удалось потушить МЧС: спасатели потушили пожар на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье

Читать 360tv в

Спасателям удалось справиться с пожаром на складе лакокрасочных изделий в Видном. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

«Пожар на складе в Подмосковье полностью потушен», — указывается в сообщении.

Реклама

Складские помещения загорелись около 23:30. Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Пожарные оперативно приступили к работе.

Позже главное управление МЧС по Московской области отчиталось о том, что возгорание по адресу Каширское шоссе, 7, локализовали по всей площади в 00:16. К работе привлекли 75 человек и 25 спецмашин.

Видновская прокуратура проведет проверку по факту происшествия и при необходимости примут меры реагирования. Сотрудники выяснят причины пожара (их поможет установить пожарно-техническая экспертиза), и обстоятельства случившегося, а также оценят исполнение требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности.