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    08 октября 2020, 00:13

    Пожар на складе аккумуляторов произошел на востоке Москвы

    Алла Морген

    Возгорание в производственном здании произошло на Востоке Москвы. По данным источника «360» — это склад литиевых аккумуляторов.
    Пожар на складе аккумуляторов произошел на востоке Москвы

    На четвертом этаже здания было зафиксировано открытое горение. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

    «Происходят множественные хлопки. Интенсивное горение из одного окна», — сообщил источник.

    В МЧС рассказали «360», что в 23:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-я Бухвостова, 12/11.

    «Было выявлено возгорание в кирпичном здании на четвертом этаже. В одном из помещений», — рассказали в МЧС.

    Позднее стали известно, что пожар удалось локализовать. Идет проливка конструкций.