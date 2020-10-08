Пожар на складе аккумуляторов произошел на востоке Москвы

Возгорание в производственном здании произошло на Востоке Москвы. По данным источника «360» — это склад литиевых аккумуляторов.

На четвертом этаже здания было зафиксировано открытое горение. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

«Происходят множественные хлопки. Интенсивное горение из одного окна», — сообщил источник.

В МЧС рассказали «360», что в 23:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-я Бухвостова, 12/11.

«Было выявлено возгорание в кирпичном здании на четвертом этаже. В одном из помещений», — рассказали в МЧС.

Позднее стали известно, что пожар удалось локализовать. Идет проливка конструкций.