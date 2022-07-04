Крупный пожар на территории складских помещений в Кызыле локализовали. Пострадавших нет, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Тыва.

«Локализован. Пострадавших нет, это складское помещение, внутри горючие материалы, пенопласт, битум», — рассказали спасатели.

Вызов поступил в Центральный пункт пожарной связи 4 июня в 07:00. Возгорание в районе «Правый берег» обнаружили поздно, огонь распространился на площади 2800 квадратных метров. К тушению привлекли все силы пожарно-спасательных частей по охране города, на месте работают 25 человек и девять единиц техники.