МЧС назвало причину пожара на шахте «Луганская» | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 10:50 МЧС назвало причину пожара на шахте «Луганская» МЧС ЛНР объяснило пожар на шахте «Луганская» неосторожным обращением с огнем РИА "Новости"

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Пожар на шахте «Луганская» в поселке Юбилейный произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС Луганской Народной Республики.

«В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц горел мусор и автомобильные покрышки на площади 150 квадратных метров», — объяснили спасатели.

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Шахта не работает, а возгорание началось на заброшенных складах возле нее. Открытый огонь и столб дыма над угольной шахтой в Юбилейном заметили ночью 25 октября. На место приехали экстренные службы.

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Всего за сутки в ЛНР произошло шесть пожаров. По оперативной информации МЧС ЛНР, спасли одного человека.

Территорию республики регулярно обстреливают со стороны Украины. За последние сутки ЛНР атаковали пять раз. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по населенным пунктам Золотое-2, Старобельск, Краснореченское, Белокуракино и Зоринск артиллерийскими снарядами крупного калибра и ракетами из американской РСЗО HIMARS. Повреждения получили жилые дома и здание железнодорожного вокзала.