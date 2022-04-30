Пожар на Сахалинской ГРЭС- 2 ликвидировали. Никто не пострадал

Пожар на Сахалинской ГРЭС- 2 ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили представители «Сахалинэнерго» в официальном Telegram-канале.

В компании отметили, что пожар на станции не повлиял на электроснабжение потребителей, оно осуществляется в полном объеме. В ближайшее время эксперты приступят к оценке ущерба и восстановительным работам. Причины возгорания устанавливаются.

Возгорание произошло в турбинном отделении на турбине второго блока в районе 04:00 по московскому времени. Огонь быстро распространился и перешел на кровлю здания. На место были направлены дополнительные пожарные расчеты.

«В „РусГидро“ был создан штаб по ликвидации последствий пожара и обеспечению устойчивого электроснабжению потребителей. Первым рейсом руководители производственного блока вылетают на Сахалин», — сообщили ранее в организации.