Происшествия 19 января 2024, 18:32 Пожар на рынке в Челябинске локализовали МЧС: пожар на рынке в Челябинские локализовали на 1200 квадратных метрах

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Специалистам МЧС удалось локализовать возгорание на рынке в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Челябинске <…> локализовали пожар на 1200 квадратных метрах», — уточнили в МЧС.

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Оперативную обстановку сотрудники ведомства контролируют при помощи беспилотника. Данные о пострадавших не поступали.

Для бесперебойного водоснабжения специалисты протянули магистральную линию от реки Миасс.

Рыночные павильоны в городе загорелись днем 19 января. Площадь пожара быстро увеличилась и достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

В МЧС отмечали, что людей на рынке в момент возгорания не было — торговая площадка уже закрылась.

Из-за риска перехода пламени на стоящие рядом здания из торгового центра «Европа-Азия» начали эвакуировать персонал и посетителей.