Пожар на ростовском рынке локализовали на 600 «квадратах»
МЧС удалось справиться с пламенем, которое охватило двухэтажный торговый павильон «Атлант» рядом с Ростовом-на-Дону. Пожар уже локализовали. Дальше огонь распространяться не будет.
Спасатели уточнили, что о возгорании стало известно в 07:47 по местному времени. В 07:59 пожару присвоили ранг № 2, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
«Площадь пожара — 600 квадратных метров. <…> Пожар локализован, пострадавших нет», — сказали в МЧС.
В ликвидации возгорания принимают участие 70 человек личного состава МЧС и 17 единиц техники.
Пожар охватил двухэтажный торговый павильон рядом с Ростовом-на-ДонуПодробнее
Ранее сообщалось, что пожар в поселке Янтарный, который начался утром 21 ноября, охватил площадь в 1,5 тысячи «квадратов».
Спасатели показали кадры с места тушения огня. На видео попала бьющая из брандспойтов вода, языки пламени, вырывающиеся из здания, и густой дым.
О причинах пожара информации по-прежнему нет.