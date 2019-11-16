Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушили

О возгорании стало известно в 08:45. Общая площадь пожара достигла почти 400 квадратных метров. На место ЧП приехали 32 спасателя и восемь единиц техники. С огнем они справились в 09:59. Спасатели продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции.

Из здания самостоятельно эвакуировались около 20 работников предприятия. Пока что не известно, есть ли среди них пострадавшие.

По предварительным данным, во вспыхнувшем здании находится склад готовой продукции. В помещении лежало много картонных упаковочных коробок под яйца, из-за которых огонь быстро распространялся. Причина пожара уточняется.