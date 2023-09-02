Происшествия 02 сентября 2023, 10:37 Пожар на производственном здании в Санкт-Петербурге локализовали МЧС: спасатели локализовали пожар на производственном здании в Санкт-Петербурге

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Спасатели локализовали возгорание на производственном предприятии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар начался утром в субботу, 2 сентября, в районе дома № 4 Северного проезда в Колпинском районе.

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Ведомство сообщало, что огонь распространился на площади 1400 квадратных метров, пожару присвоили повышенный ранг сложности. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

На месте ЧП прибыли 21 единица спецтехники и 81 человек, в том числе 16 единиц техники от МЧС и 68 человек личного состава.

По информации издания 78.ru, горящим предприятием оказался хладокомбинат, причины пожара выясняются.

Ранее ГУ МЧС по Ленинградской области сообщил о наиболее частых причинах пожаров в Санкт-Петербурге. В подавляющем числе случаев огонь начинал распространяться с комнат, на втором месте по возгораниям — кухни, а тройку замыкают балконы.