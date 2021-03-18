Пожар на производственной базе произошел в Новом Уренгое

Производственная база загорелась в Новом Уренгое вечером среды, 17 марта. Огонь охватил 20 квадратных метров складской площади, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

По информации спасателей, здание, в котором произошел пожар, имеет четвертую степень огнестойкости, в его конструкции есть ограждения из легковоспламеняемых материалов. Сейчас на месте работают пожарные. Открытое горение ликвидировано.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Устанавливаются детали и причины возгорания.