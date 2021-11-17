Пожар на производстве в Серпухове локализовали

Спасатели локализовали пожар в производственном здании в Серпухове на площади 2900 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

«В 06:50 локализация пожара на площади 2900 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Как рассказал источник ТАСС, в экстренных службах рассказал, что крыша здания обрушилась на площади 1500 квадратных метров. Внутри были слышны около 10 взрывов.

Ранее стало известно о пожаре в производственном помещении в Серпухове. ЧП произошло на Северном шоссе, в доме № 1.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление внутри здания, площадь пожара 150 метров на втором этаже», — добавили в МЧС.

Пожару присвоили второй ранг сложности. В ведомств также рассказали, что огонь распространился на площади в 2856 квадратных метров. К 05:50 площадь выросла до 2900 «квадратов».

На место приехали 81 пожарный, они при тушении задействовали 27 специальных машин. В частности, от МЧС было 43 человека и 13 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.