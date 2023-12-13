Происшествия 13 декабря 2023, 12:15 Пожар на производстве в Московской области локализовали МЧС: площадь пожара на производстве в Подмосковье составила 825 «квадратов» Пресс-служба МЧС

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Пожар в производственном здании в Подмосковье локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

О пожаре на производстве в деревне Петушки стало известно утром 13 декабря. Огонь локализовали примерно в 11:40.

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«В Подмосковье сотрудники МЧС России локализовали пожар», — указали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что общая площадь возгорания составила 825 квадратных метров. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара составила 1400 «квадратов».

На борьбу с огнем привлекали свыше 50 специалистов и около 16 единиц техники. Что стало причиной пожара, неизвестно. Также в ведомстве не уточнили, о каком именно производстве идет речь.