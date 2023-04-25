Происшествия 25 апреля 2023, 14:43 Пожар на приморском предприятии деревообработки локализовали МЧС сообщило о локализации пожара в цехе деревообработки в Приморье Пресс-служба МЧС

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Приморские пожарные локализовали на площади в 12 тысяч квадратных метров пожар в цеху деревообрабатывающей фабрики в городе Лесозаводске. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС в своем Telegram-канале, пламя перекинулось на частную нежилую постройку, но пожарные не допустили распространения огня на соседние дома.

По данным ведомства, о пожаре на территории фабрики сообщили очевидцы. Пожарные прибыли на место уже через пять минут. Еще до их приезда с территории предприятия самостоятельно эвакуировались 20 работников.

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Работу спасателей осложнил сильный ветер, который сильно раздул пламя и привел к распространению огня на площади в 12 тысяч квадратных метров.

Для тушения пожара специалисты привлекли два пожарных поезда. Также на месте продолжает работать группировка численностью 75 человек и 24 единицы техники.