Происшествия 21 марта 2024, 14:37 Пожар на последнем этаже дома произошел в Уфе. Спасатели эвакуировали 21 человека

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Пожар на верхнем этаже дома на улице Худайбердина в Уфе произошел в ночь на 21 марта. Там горели общая кухня, коридор и рядом расположенные комнаты, написал сайт mkset.ru.

Прибывшие на место ЧП спасатели вывели из здания 21 человека, в том числе 11 детей. Самостоятельнаятельно на улицу смогли выбраться 37 жильцов.

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Огнеборцам удалось ликвидировать огонь за 30 минут. Работу осложняли рядом стоящие с домом машины, которые не давали возможности подъехать спецтехнике ближе. Сообщается, что в пожаре никто не пострадал.