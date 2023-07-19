Происшествия 19 июля 2023, 11:21 Пожар на полигоне в Крыму не повредил гражданскую инфраструктуру Госсовет Крыма: гражданская инфраструктура от пожара на полигоне не пострадала РИА «Новости»

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По предварительной информации, пожар на военном полигоне в Кировском районе Крыма не повредил объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Ситуацию мы мониторим внимательно. О повреждении гражданской инфраструктуры за пределами полигона пока что нет информации, каких-то фактов не поступало», — сказал он.

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Константинов отметил, что на горящем полигоне все еще продолжаются взрывы.

«Эвакуация людей, по предварительным оценкам, не продлится больше двух дней», — добавил глава Госсовета.

В ночь на 18 июля на полигоне в Кировском районе Крыма начался пожар. Власти полуострова приняли решение перекрыть трассу «Таврида» с 118-го по 130-й километр.

Из близлежащих к полигону деревень в пункты временного размещения вывезли более двух тысяч жителей.