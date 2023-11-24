Эксклюзив 24 ноября 2023, 06:53 Открытый огонь на подстанции в Люблине потушили Пожар на электроподстанции «Чагино» в ЮВАО Москвы локализовали РИА «Новости»

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В Люблине потушили открытый огонь на электрической подстанции «Чагино», где горели трансформатор и топливный резервуар. Об этом сообщил источник «360».

В 06:34 пожарные объявили о локализации возгорания, через пять минут — о ликвидации открытого огня.

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Пожар произошел ранним утром 24 ноября на электроподстанции «Чагино». Очевидцы заметили открытый огонь и черный дым. Горел топливный резервуар с маслом и транзитный трансформатор. По предварительной информации, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Работу осложняло низкое давление воды. Источник «360» сообщил, что специалисты сняли задвижки, чтобы его повысить. К месту возгорания выехала мобильная лаборатория.

UPD: к 07:00 пожар ликвидировали.

На юге Москвы 23 ноября загорелся мусоропровод в жилом доме. Из-за этого взорвался газовый баллон, пострадал дворник.