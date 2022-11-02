Пожар на подстанции лишил электроснабжения 11 детсадов Владивостока | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 02:35 Пожар на подстанции лишил электроснабжения 11 детсадов Владивостока Более 10 детских садов остались без электричества из-за пожара во Владивостоке РИА "Новости"

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Район Владивостока остался без электричества после пожара на подстанции. Утром 2 ноября в городе не работает 11 детских садов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Владивостока.

«Авария на подстанции произошла поздним вечером 1 ноября. Бригады МУП „ВПЭС“ и „ДРСК“ приступили к устранению последствий пожара в составе 36 человек и восьми единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

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Ремонтные бригады подключили часть домов к электричеству за несколько часов. Электроснабжение появилось на улицах Гамарника, Постышева, Южно-Уральской, Камская, Ильичева. Однако воспитанникам детских садов придется остаться дома — в дошкольных учреждениях пока нет света. В некоторых социальных объектах электричество появится не раньше 12:00.

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Ранее сообщалось о пожаре в садоводческом товариществе в Омске. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили труп без признаков насильственной смерти. Сотрудники СК РФ выясняют обстоятельства смерти человека.