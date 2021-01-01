Пожар на подшипниковом заводе в Самаре локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Осталось потушить очаговое горение на площади 500 «квадратов».

«В 17:47 1 января 2021 года пожар локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, происходит очаговое горение на площади 500 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (мужчина 1960 года рождения), пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Во время пожара на заводе, который был закрыт с 2018 года, произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 квадратных метров.

Возгорание на ликвидированном заводе по производству подшипников произошло в восемь утра. Пожару дали третий ранг опасности из пяти. Огонь тушили около 10 часов — участвовали 213 пожарных, 84 единицы техники, в том числе от МЧС России 138 человек, 49 единиц техники.

Следователи начали проверку гибели мужчины при пожаре, сообщили на сайте следственного управления СК РФ по региону. Начата доследственная проверка, назначена пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.