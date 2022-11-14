14 ноября 2022, 21:55
Пожар на Подольском электромеханическом заводе локализовали
МЧС по Подмосковью: пожар в здании бывшего завода «Зингер» в Подольске локализовали
Пожарные локализовали возгорание на Подольском электромеханическом заводе спустя семь часов. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
«21:37 локализация пожара на площади 2800 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Все подробности произошедшего уточняются. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.
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Информации о пострадавших не поступало.
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К ликвидации пожара привлекали 31 единицу техники и 96 человека.
Пожар случился в производственном здании на улице Комсомольской в Подольске днем 14 ноября. «360» публиковал видео с места происшествия. На кадрах видно, как над зданием бывшего завода «Зингер» вдоль оживленного шоссе поднимаются клубы дыма.
Сигнал на пульт дежурного поступил в 14:44, спасатели оперативно выехали на место. Как отметили в региональном главке МЧС, возгоранию присвоили второй ранг сложности.
В ночь на 13 ноября пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы на улице Коминтерна. Огонь охватил балкон на втором этаже дома. Прибывшие на место пожарные эвакуировали всех жильцов дома.
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