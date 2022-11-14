Происшествия 14 ноября 2022, 21:55 Пожар на Подольском электромеханическом заводе локализовали МЧС по Подмосковью: пожар в здании бывшего завода «Зингер» в Подольске локализовали Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Пожарные локализовали возгорание на Подольском электромеханическом заводе спустя семь часов. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«21:37 локализация пожара на площади 2800 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Все подробности произошедшего уточняются. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

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Информации о пострадавших не поступало.

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К ликвидации пожара привлекали 31 единицу техники и 96 человека.

Пожар случился в производственном здании на улице Комсомольской в Подольске днем 14 ноября. «360» публиковал видео с места происшествия. На кадрах видно, как над зданием бывшего завода «Зингер» вдоль оживленного шоссе поднимаются клубы дыма.

Сигнал на пульт дежурного поступил в 14:44, спасатели оперативно выехали на место. Как отметили в региональном главке МЧС, возгоранию присвоили второй ранг сложности.

В ночь на 13 ноября пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы на улице Коминтерна. Огонь охватил балкон на втором этаже дома. Прибывшие на место пожарные эвакуировали всех жильцов дома.