Пожар на площадке с пластиком вспыхнул в Мытищах

Пожар вспыхнул сегодня в Мытищах на открытой площадке на Силикатной улице. Огонь распространился на 500 квадратных метров.

«На силикатной улице, дом 19, произошло горение пластика на открытой площадке. В 15.54 объявлена локализация. [Площадь] 500 метров. В 16:14 — ликвидация открытого горения», — заявили «360» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В местном паблике во «ВКонтакте» сообщают, что ЧП произошло на территории «Стройластмасс». «Судя по черноте дыма, горит резина или пластмасса. Дым распространяется в сторону станций Челюскинская и Пушкино. Столб дыма такой большой, что его видно из центральных районов города», — написали очевидцы.