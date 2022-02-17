Пожар на площади в тысячу «квадратов» произошел под Мурманском

Крыша жилого дома загорелась в поселке Видяево Мурманской области. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

ЧП произошло на улице Центральная в доме № 14. Информация о возгорании поступило в дежурную часть в 05:50.

«По прибытии первых подразделений было установлено, что горит кровля жилого дома, по предварительной информации, на площади 1000 квадратных метров», — сказано в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Из дома эвакуировали 16 человек. В ликвидации пожара принимают участие 30 человек и 8 единиц техники. Причины случившегося выясняются.