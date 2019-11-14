Пожар на площади трех вокзалов в Москве сняли на видео

Опубликовано видео с пожаром на цветочном складе в районе площади трех вокзалов в центре Москвы. Ролик оказался в распоряжении «360».

Склад вспыхнул на площади трех вокзалов в Москве Подробнее

Пожарные уже локализовали возгорание на площади 700 квадратных метров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС столицы. Пожар на Комсомольской площади локализовали в 16:44.

О появлении языков пламени в оптовом цветочном складе стало известно в 14:50. Там горела старая одноэтажная кирпичная постройка. Шел сильный дым, пожарные зафиксировали интенсивное горение, в этом и заключалась сложность тушения.

На место ЧП приехали 19 единиц техники и около 70 человек личного состава. В частности, для подвоза воды подогнали 15 единиц поливомоечной техники комплекса городского хозяйства. Спасатели работали на четырех подземных механизмах. Помимо этого к площади подъехал пожарный поезд Октябрьской железной дороги.

Никого из горожан и гостей столицы не должно быть в горящих помещениях, рассказали агентству охранники.

Лаборатория Главного управления МЧС России по Москве не зафиксировала в воздухе вредных примесей, добавили в ведомстве.