Пожар на площади более 300 «квадратов» потушили в Красногорске

Пожарные потушили огонь в жилом многоквартирном доме в поселке Светлые Горы в Красногорске. ЧП произошло прошедшей ночью.

Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме № 9. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть ГУ МЧС по Московской области 8 декабря в 23:15. Об этом говорится на сайте ведомства.

Когда к месту ЧП прибыли пожарные, пламя распространилось на площади в 360 квадратных метров.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Как сообщили в региональном МЧС, к 03:26 спасатели справились с огнем, а в 06:40 пожар окончательно потушили. Об этом написало РИАМО.

Уточняется, что все жители дома — 10 человек — вышли из здания самостоятельно. Никто не пострадал.

На месте работали 31 человек и девять единиц техники. От МЧС — 19 спасателей и пять единиц техники.