Пожар на площади более 1 000 «квадратов» произошел в свердловском ТЦ

Уточняется, что пламя охватило весь второй этаж здания. Пожарные боролись с огнем на протяжении нескольких часов. Ближе к утру спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

В настоящий момент идет проливка конструкций. Выясняются причины возгорания.