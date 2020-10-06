06 октября 2020, 13:58
Пожар на площади более 1 000 «квадратов» произошел в свердловском ТЦ
Пожар на площади более 1 000 квадратных метров произошел в торговом центре города Богданович Свердловской области в ночь на вторник, 6 октября, информирует ОТР.
Уточняется, что пламя охватило весь второй этаж здания. Пожарные боролись с огнем на протяжении нескольких часов. Ближе к утру спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
В настоящий момент идет проливка конструкций. Выясняются причины возгорания.