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    06 октября 2020, 13:58

    Пожар на площади более 1 000 «квадратов» произошел в свердловском ТЦ

    Полина Петрова

    Пожар на площади более 1 000 квадратных метров произошел в торговом центре города Богданович Свердловской области в ночь на вторник, 6 октября, информирует ОТР.
    Пожар на площади более 1 000 «квадратов» произошел в свердловском ТЦ

    Уточняется, что пламя охватило весь второй этаж здания. Пожарные боролись с огнем на протяжении нескольких часов. Ближе к утру спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

    В настоящий момент идет проливка конструкций. Выясняются причины возгорания.

    Новости SMI.FM