Пожар вспыхнул в Московском районе Петербурга | 360°

Происшествия 27 сентября 2022, 02:09 Поделиться Telegram

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Viber Пожар вспыхнул в Московском районе Петербурга МЧС по Санкт-Петербургу: данных о пострадавших при пожаре в Московском районе не поступало Pxhere.com

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Пожар произошел в Московском районе Санкт-Петербурга. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров, сообщили в МЧС по городу.

Пожар вспыхнул на Заставской улице в первом корпусе дома № 46. Это одноэтажное здание, размер которого составляет 15×40 метров, указано на сайте ведомства.

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Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

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«В 00:47 пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС», — указано в сообщении.

К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали. От МЧС к ликвидации пожара привлечено пять единиц техники и 25 человек личного состава.

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