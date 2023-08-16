Происшествия 16 августа 2023, 15:28 Пожар на площади 1400 «квадратов» локализовали в районе ж/д вокзала в Анапе МЧС Кубани: на тушение пожара в Анапе выехал пожарный поезд из Крымска РИА «Новости»

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Общая площадь пожара в районе железнодорожного вокзала в Анапе составила 1400 квадратных метра. Огонь локализовали, сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера около 13:03 по местному времени. Огонь вспыхнул на улице Привокзальной в Воскресенском хуторе Анапы. К месту сразу выехали подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона, они прибыли примерно через 10 минут после получения информации.

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«По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание ангара», — уточнили в ведомстве.

Огонь охватил 800 «квадратов» ангара. Также рядом загорелась трава на площади 600 квадратных метров. В 14:33 на тушение огня выехал пожарный поезд из Крымска. Спустя несколько минут удалось локализовать возгорание на общей площади в 1400 «квадратов».

Всего к ликвидации огня от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлекли 84 человека личного состава, 27 единиц техники. Также от МЧС России подключились 36 спасателей и 10 единицы техники.

В Сети появились кадры с места пожара. Судя по видео, в небо поднимался густой черный дым.