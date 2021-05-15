Пожар на пилораме в Екатеринбурге локализовали

Спасателям удалось локализовать пожар на пилораме в Екатеринбурге на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС, огонь уничтожил 16 надворных построек, два гаражных бокса и пилораму.

Сейчас спасатели продолжают тушение. В ликвидации пожара задействованы 24 единицы пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

Пилорама, надворные постройки в садовом товариществе и гаражные боксы загорелись на улице Учителей. Из-за наличия в боксах газовых баллонов существует угроза для личного состава, сообщали в региональном главке МЧС.

Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернули штаб пожаротушения.

На месте происшествия продолжают работать пять звеньев газодымозащитной службы. Из-за высокой температуры и плотного задымления, пожарные работают в дыхательных аппаратах.