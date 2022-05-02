Пожар на Пермском пороховом заводе унес жизни 2 женщин

Крупный пожар произошел в здании по производству пластмасс на Пермском пороховом заводе около 20:00 1 мая, сообщили источники «Комсомольской правды». На месте погибла 59-летняя женщина, в больнице умерла женщина 43 лет. А 36-летняя сотрудница завода попала в реанимацию с ожогами 99% тела.

Кадр с видео из «Вконтакте» ЧП Пермский край

По данным источника, на заводе загорелись спецпродукты в упаковке. Огонь охватил всю крышу. Общая площадь пожара достигла 530 квадратных метров. На вызов приехали обслуживающие завод сотрудники специализированного управления ФПС МЧС.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Комиссию по расследованию происшествия возглавило управление Ростехнадзора по Пермскому краю, также в нее включили краевую Госинспекцию труда.

Еще один пожар на Пермском пороховом заводе произошел в конце января 2021 года. По данным «Известий», при погрузке производственных отходов в машину загорелась спецпродукция, хранившаяся на складе. Пострадали три человека, жертв не было.