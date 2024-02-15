Происшествия 15 февраля 2024, 10:51 Пожар на одном из резервуаров нефтебазы под Курском локализовали Пожарные локализовали возгорание на одном из резервуаров нефтебазы под Курском РИА «Новости»

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Представитель экстренных служб сообщил, что пожар на одном из трех загоревшихся резервуаров с топливом на нефтебазе под Курском локализовали. Возгорание произошло из-за атаки дрона ВСУ. Об этом написало РИА «Новости».

Информация о пожаре появилась в четверг, 15 февраля. На энергетическом объекте никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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По данным экстренных служб, загорелись три резервуара с бензином объемом 2,1 тысячи кубических метров. Сотрудники МЧС борются с огнем.

ВСУ усилили атаки на приграничные российские регионы, в том числе Курскую область (граничит с Сумской облаастью Украины). В ночь на четверг в регионе предупредили жителей о ракетной опасности. Их попросили найти укрытие, спрятаться в паркинге или в подземном переходе.