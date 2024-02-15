15 февраля 2024, 10:51
Пожар на одном из резервуаров нефтебазы под Курском локализовали
Пожарные локализовали возгорание на одном из резервуаров нефтебазы под Курском
Представитель экстренных служб сообщил, что пожар на одном из трех загоревшихся резервуаров с топливом на нефтебазе под Курском локализовали. Возгорание произошло из-за атаки дрона ВСУ. Об этом написало РИА «Новости».
Информация о пожаре появилась в четверг, 15 февраля. На энергетическом объекте никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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По данным экстренных служб, загорелись три резервуара с бензином объемом 2,1 тысячи кубических метров. Сотрудники МЧС борются с огнем.
ВСУ усилили атаки на приграничные российские регионы, в том числе Курскую область (граничит с Сумской облаастью Украины). В ночь на четверг в регионе предупредили жителей о ракетной опасности. Их попросили найти укрытие, спрятаться в паркинге или в подземном переходе.
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