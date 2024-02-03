Происшествия 03 февраля 2024, 09:36 Пожар на НПЗ в Волгограде ликвидировали ГУМЧС: в Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба главка управления ведомства по Волгоградской области.

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде началось утром в субботу, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших не было.

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«Открытое горение ликвидировали в 07:21. Причину пожара устанавливаем», — заявили в МЧС.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе стало падение уничтоженного системой противовоздушной обороны беспилотного летательного аппарата. Он тоже отмечал, что в результате ЧП информация о жертвах не поступала.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении семи беспилотников в Волгоградской, Ростовской и Белгородской областях.