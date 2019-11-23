Пожар на нефтяном месторождении под Оренбургом потушили

На нефтяном месторождении в Оренбургской области утром произошел пожар. Огонь потушили за два часа, никто не пострадал.

Пожар произошел на Капитоновском месторождении в Новосергиевском районе. Сообщение о нем поступило к спасателям в 06:37 (04:37 по московскому времени). Пожару был присвоен второй ранг опасности.

«Силами администрации Платовского сельского совета проведен подворовой обход населения села Верхняя Платовка. На стационарном посту контроля качества атмосферного воздуха превышений ПДК по сероводороду не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе оренбургского управления МЧС.

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В 08:40 открытое горение ликвидировали. Точная площадь пожара неизвестна.

В тушении принимали участие 51 человек и 16 единиц техники. Сейчас устанавливаются причины пожара.

По данным 56orb.ru, добычу нефти на этом месторождении ведет компания «Газпромнефть-Оренбург». Там уже был пожар в 2017 году.