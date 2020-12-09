Пожар на нефтяной скважине под Оренбургом охватил 100 «квадратов»

Нефтяная скважина Таллинского месторождения-2 загорелась в Оренбургской области. Огонь охватил 100 квадратных метров. В результате возгорания пострадал один человек, которому сейчас оказывают помощь медики.

«В 08:20 (06:20 мск) по прибытии на место пожара первых пожарных подразделений, ранг пожара „вызов № 2“, происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли на площади 100 квадратных метров, высота факела 25 метров», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

На место отправили 50 человек и 14 единиц техники. Кроме того, к скважине отправился начальник ведомства генерал-майор внутренней службы Александр Зенов. По информации спасателей, во время пожара пострадал мужчина 1993 года рождения. Его отправили в хирургическое отделение Грачевской РБ для оказания необходимой помощи. Врачи диагностировали у пациента 3% ожогов кистей рук.

«Для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская специализированая лаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ „Экологическая служба Оренбургской области“», — отметили в пресс-службе.

Пожарным сообщили о ЧП на нефтяной скважине в Грачевском районе в пяти километрах от села Таллы в 07:00 (05:00 по московскому) 9 декабря. Сейчас все обстоятельства и причины возгорания выясняются.