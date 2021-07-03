Пожар на трубопроводе в Мексиканском заливе потушили

Мощный пожар на трубопроводе, идущем по дну Мексиканского залива, потушили. Он произошел из-за утечки газа, сообщил собственник трубы, мексиканская нефтегазовая компания Pemex.

«Были закрыты соединительные клапаны трубопровода, что остановило утечку газа и помогло ликвидировать горение», — заявила компания.

Пожар начался в 05:15 по местному времени (13:15 по московскому) 2 июля. Возгорание устранили в 10:45 (18:45 по Москве), сказано в сообщении.

Сейчас на месте восстановлены нормальные рабочие условия, добавила Pemex.

Трубопровод, на котором случилось ЧП, находится в 150 метрах от платформы Ku-Charly в Мексиканском заливе. Она относится одному из главных мексиканских месторождений нефти Ku Maloob Zaap. Там добывают по 95 тысяч баррелей в сутки.

Во время тушения задействовали три пожарных судна. В результате пожара никто не пострадал.

Утечка произошла из трубопровода диаметром 12 дюймов (30,5 сантиметра). Он находится на глубине 78 метров.

Причину возгорания устанавливают.