Пожар на нефтебазе возле подмосковного Дорохово потушен

Пожар, который вспыхнул на территории нефтебазы неподалеку от поселка Дорохово Рузского городского округа Подмосковья, полностью потушен. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. На кадрах видно, что открытого огня на территории нефтебазы больше нет, продолжается проливка.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

В МЧС ранее уточняли, что горело нежилое здание на территории нефтебазы. Пожару присваивался второй ранг сложности. Как информировал Telegram-канала Mash, вспыхнуть могла цистерна, в которой хранилось до 30 тонн солярки. Никаких данных о пострадавших и погибших нет. В тушении были задействованы 16 человек личного состава и четыре единицы техники. ТАСС также уточнял, что на место событий направлялся пожарный поезд.