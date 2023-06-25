Происшествия 25 июня 2023, 02:27 Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Воронеже

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Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«В результате пожара уничтожен огнем резервуар объемом 5000 тонн с авиационным керосином на площади 800 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 00:40», — уточнили в ведомстве.

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По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 97 человек и 31 единица техники.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что резервуар с топливом загорелся на территории нефтебазы в Воронеже.В ходе тушения пламени у хранилища произошла разгерметизация. Глава региона попросил местных жителей не создавать ажиотаж на заправочных станциях.

В субботу по всей территории Воронежской области объявили режим контртеррористической операции на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.

После разрешения ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим контртеррористической операции в регионах отменят в ближайшее время.