Происшествия 25 января 2024, 06:13 Пожар на нефтебазе в Туапсе локализовали Глава района Бойко: возгорание на нефтебазе в Туапсе локализовали РИА «Новости»

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При пожаре на территории нефтебазы в Туапсе никто не пострадал. Возгорание локализовали, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение», — заявил он.

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Сергей Бойко побывал на месте ЧП и уточнил, что загорелась вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода. Он не указал причину, но призвал жителей не публиковать в интернете видео с места пожара.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что пожар произошел на территории нефтебазы в Туапсе. К месту возгорания выехали оперативные и спецслужбы.

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