Пожар на нефтебазе в Тюменской области сняли на видео

В Тюменской области произошел пожар на нефтебазе. Возгорание удалось потушить спустя полтора часа. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Резервуар на нефтебазе в Тобольском районе вспыхнул в 18:44 2 марта. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«Происходило возгорание остатка топлива, была угроза соседнему РВС с бензином», — уточнил начальник восьмого ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области Виталий Коньков.

Благодаря слаженным действиям распространения огня удалось избежать. В 20:05 возгорание локализовали, а спустя менее получаса — полностью ликвидировали.

К тушению привлекли более 40 человек и 13 единиц техники.

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