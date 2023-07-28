Происшествия 28 июля 2023, 09:53 Пожар на нефтебазе в Шахтерске устроили при помощи БПЛА Глава администрации Шатов: нефтебазу в Шахтерске атаковал БПЛА, а не ракеты Unsplash

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Украинские войска ударили по нефтебазе в Шахтерске беспилотником, а не ракетой реактивной системы залпового огня. На месте возгорания нашли его обломки, сообщил ТАСС глава городской администрации Александр Шатов.

«На месте пожара нашли обломки от беспилотника. По всей вероятности, били именно беспилотником», — сказал он.

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В пользу версии об ударе БПЛА, по словам Александра Шатова, указало и то, что жители не слышали характерного для ракетной атаки звука взрыва.

Удар по Шахтерску нанесли ночью 28 июля, загорелась нефтебаза. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что пять ракет РСЗО выпустили в 02:20 из Константиновки. Около восьми часов утра объявили о ликвидации пожара. По предварительной информации администрации города, никто не пострадал.

Киевский режим обстреливал Шахтерск в октябре 2022 года, сообщил «Царьград». Тогда удар тоже пришелся на нефтебазу, огонь перекинулся на жилые дома.