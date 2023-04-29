Происшествия 29 апреля 2023, 15:15 Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидировали Развожаев сообщил о полной ликвидации пожара на нефтебазе в Севастополе РИА «Новости»

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Пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе полностью ликвидировали. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Начальник Главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован», — написал он.

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По его словам, на месте остается дежурный расчет. Развожаев также поблагодарил всех пожарных за профессиональную работу.

Ранее открытое горение ликвидировали на нефтебазе Севастополя. К полудню возгорание на нефтебазе в Севастополе удалось локализовать на 2000 «квадратах».

По предварительным данным, севастопольская нефтебаза загорелась после атаки дронов. Губернатор города Михаил Развожаев обратил внимание, что утром зафиксировали срабатывание системы противовоздушной обороны. Он уточнил, что, скорее всего, атаку провели два беспилотника, остальные БПЛА сбила система ПВО.