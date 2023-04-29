Происшествия 29 апреля 2023, 10:01 Пожар на нефтебазе в Севастополе локализовали Развожаев заявил о локализации пожара на нефтебазе в Севастополе Telegram

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Крупный пожар на нефтебазе в Севастополе удалось локализовать, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что при атаке беспилотников повреждения получили четыре резервуара, остальные изолированы, сообщил ТАСС.

«В настоящее время пожар фактически локализован», — сказал губернатор.

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По его словам, полностью возгорание планируют потушить до 18:00. Развожаев отметил, что пожару присвоили высокий ранг сложности из-за горения нефтепродуктов.

Ранее губернатор публиковал данные о том, что огонь охватил на объекте тысячу квадратных метров. ЧП произошло в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.

По предварительной информации, причиной начала возгорания стало попадание беспилотников. Пострадавших в результате происшествия нет.

Развожаев также указал на то, что случившееся не повлияет на снабжение топливом Севастополя.