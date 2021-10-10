Пожар на нефтебазе в Подмосковье локализован на 300 «квадратах»

Пожар на нефтебазе в Рузском районе Московской области локализован на площади 300 квадратных метров. Горит резервуар.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Площадь разлива топлива на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья, где возник пожар, составляет одну тысячу квадратных метров», — сообщил собеседник агентства.

Пожар не повлиял на движение поездов Белорусского направления.

Ранее сообщалось, что пожару был присвоен второй ранг сложности. К месту возгорания на территории нефтебазы направлен пожарный поезд.