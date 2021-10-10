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    10 октября 2021, 00:22

    Пожар на нефтебазе в Подмосковье локализован на 300 «квадратах»

    МЧС: пожар на нефтебазе в Подмосковье локализован на 300 «квадратах»

    Анастасия Кукова

    Пожар на нефтебазе в Рузском районе Московской области локализован на площади 300 квадратных метров. Горит резервуар.

    Пожар на нефтебазе в Подмосковье локализован на 300 «квадратах»

    Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

    «Площадь разлива топлива на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья, где возник пожар, составляет одну тысячу квадратных метров», — сообщил собеседник агентства.

    Пожар не повлиял на движение поездов Белорусского направления.

    Ранее сообщалось, что пожару был присвоен второй ранг сложности. К месту возгорания на территории нефтебазы направлен пожарный поезд.