10 октября 2021, 00:22
Пожар на нефтебазе в Подмосковье локализован на 300 «квадратах»
МЧС: пожар на нефтебазе в Подмосковье локализован на 300 «квадратах»
Пожар на нефтебазе в Рузском районе Московской области локализован на площади 300 квадратных метров. Горит резервуар.
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Площадь разлива топлива на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья, где возник пожар, составляет одну тысячу квадратных метров», — сообщил собеседник агентства.
Пожар не повлиял на движение поездов Белорусского направления.
Ранее сообщалось, что пожару был присвоен второй ранг сложности. К месту возгорания на территории нефтебазы направлен пожарный поезд.