Происшествия 06 июля 2023, 18:14 Пожар на нефтебазе в Макеевке ликвидировали спустя почти сутки МЧС ДНР сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Макеевке спустя почти сутки РИА «Новости»

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Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло на нефтебазе в Макеевке в ДНР вечером 5 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Пожар зафиксировали в минувшую среду в 21:20 по московскому времени. Из-за обстрела ВСУ загорелись емкости с топливом и произошел его разлив. Огонь также перекинулся на стоящие рядом деревья.

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«Сегодня пожар на нефтебазе полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Чтобы справиться с огненной стихией, к тушению привлекли 19 единиц техники и 91 человека личного состава», — отметили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали Макеевку накануне вечером. В результате обстрела Червоногвардейского района загорелась нефтебаза, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров. По его словам, жители поселка Крупской частично остались без электричества.

Вечером 4 июля ВСУ нанесли один самых сильных ударов по Макеевке. В результате обстрела пострадали 68 мирных жителей.