Происшествия 03 мая 2023, 08:49 Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае сняли из Керчи Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае виден с другой стороны Керченского пролива

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Пожар в резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда».

Видео сделано с другой стороны Керченского пролива. По данным канала, съемка велась с горы Митридат, которая находится в центре Керчи. На кадрах запечатлен огромный столб белого дыма, который поднимается высоко в небо.

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Резервуар с топливом в Краснодарском крае около порта Тамань загорелся утром 3 мая. Пожару присвоили высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты МЧС, они предпринимают меры, чтобы огонь не распространился.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг информацию об эвакуации людей, проживающих рядом местом пожара. По его словам, эти сведения не соответствуют действительности.

«Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

На данный момент огнем охвачено более 1200 квадратных метров. По информации Telegram-канала Shot, причиной пожара на нефтебазе стала атака беспилотника.