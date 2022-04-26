Пожар на нефтебазе в Брянске потушен

Пожар на нефтебазе в Брянске полностью потушен, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Возгорание было ликвидировано в 07:19.

Резервуары с топливом на Московском проспекте Фокинского района загорелись в ночь на 25 апреля около 02:00. Незадолго до возгорания местные жители слышали хлопки. Никто не пострадал. На помощь брянским спасателям прибыли коллеги из Москвы, Смоленской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской и Орловской областей. Также на месте работали следователи и криминалисты СКР, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.

В течение дня в интернете появлялись многочисленные фото и видео из Брянска. На них был виден столб темного дыма и яркое зарево.