Пожар на нефтебазе потушили в Тюменской области

В Тюменской области загорелась нефтебаза. Работу пожарных запечатлела видеокамера.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МЧС, на тушение пожара ушло полтора часа. О возможных пострадавших пока неизвестно.

По предварительным данным, воспламенились остатки топлива в резервуаре. Скоординированные действия пожарных предотвратили распространение огня. После локализации еще примерно полчаса ушло на полную ликвидацию пожара. Огонь тушили 40 спасателей с привлечением 13 единиц спецтехники.