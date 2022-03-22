Пожар на нефтебазе под Нижним Новгородом показали на видео

Пожар на нефтебазе в Нижегородской области запечатлели на видео. Кадры, снятые очевидцем, появились в распоряжении «360».

Густой черный столб дыма можно наблюдать на кадрах, снятых неподалеку от горящей нефтебазы в Промышленном районе Кстова. Пожар там произошел утром во вторник.

Огнеборцы продолжают тушить пожар. На сайте МЧС по Нижегородской области сообщили, что к ликвидации ЧП на объекте привлекли 28 спасателей и восемь единиц техники. По состоянию на 11:11 возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.

По данным Life, на частной нефтебазе загорелось шесть бензовозов с дизельным топливом. С предприятия эвакуировали восемь человек. Сообщается, что никто не погиб и не пострадал. ТАСС со ссылкой на «Лукойл-Центрнефтепродукт» передавал, что пожар произошел при наливе бензовоза, принадлежащего компании «Ирбис». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем Telegram-канале, что на место происшествия выехал его заместитель Петр Банников. Из-за ЧП в регионе сформировали оперативный штаб.