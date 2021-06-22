Пожар на набережной Обводного канала погубил три гаража и «Газели»

Гаражи в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга загорелись ночью 22 июня. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре поступила в 02:24. Возгорание произошло рядом с домом № 147–149 на набережной Обводного канала. На место происшествия выехала бригада спасателей в составе 18 человек. Возгорание тушили с помощью трех спецавтомобилей.

Огонь охватил три металлических гаража и несколько «Газелей». У автомобилей обгорели кабины и моторный отсек. Пожар удалось потушить спустя час. Во время возгорания никто не пострадал.