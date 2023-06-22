22 июня 2023, 16:20
Пожар на мусоросжигательном заводе в Москве локализовали
Источник «360»: пожар на мусоросжигательном заводе в Москве локализовали
Возгорание на мусоросжигательном заводе на юге Москвы удалось локализовать. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Он уточнил, что локализация произошла в 15:43. Позже эту информацию подтвердили в ГУ МЧС РФ По Москве.
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Пожар начался днем в четверг на Дорожной улице. Сначала появилось сообщение, что горит строительный мусор на 150 квадратных метрах. Однако площадь пожара сначала увеличилась до 300 «квадратов», а потом и до 900.
Спасатели оперативно приехали на место ЧП. Для тушения они использовали, в частности, два вертолета. Воду брали из прудов. Видео этого момента оказалось в распоряжении «360».
Пожару присвоили первый ранг сложности. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Столичная прокуратура взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств произошедшего.
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