Эксклюзив 22 июня 2023, 16:20 Пожар на мусоросжигательном заводе в Москве локализовали Источник «360»: пожар на мусоросжигательном заводе в Москве локализовали РИА «Новости»

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Возгорание на мусоросжигательном заводе на юге Москвы удалось локализовать. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Он уточнил, что локализация произошла в 15:43. Позже эту информацию подтвердили в ГУ МЧС РФ По Москве.

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Пожар начался днем в четверг на Дорожной улице. Сначала появилось сообщение, что горит строительный мусор на 150 квадратных метрах. Однако площадь пожара сначала увеличилась до 300 «квадратов», а потом и до 900.

Спасатели оперативно приехали на место ЧП. Для тушения они использовали, в частности, два вертолета. Воду брали из прудов. Видео этого момента оказалось в распоряжении «360».

Пожару присвоили первый ранг сложности. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Столичная прокуратура взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств произошедшего.