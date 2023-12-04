04 декабря 2023, 05:38
Пожар на московском заводе полностью потушили
МЧС РФ: пожар на заводе в Москве полностью ликвидировали
Пожарные потушили крупный пожар на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы. Об этом пресс-служба МЧС РФ написала в Telegram-канале.
«В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар», — сообщили в ведомстве.
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Огонь на столичном предприятии разгорелся 3 декабря около 23:30. Площадь пожара за короткое время выросла с 1000 до 2000 квадратных метров. К 1:30 сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а к 03:00 ликвидировать открытое горение.
Как сообщили в министерстве, пострадавших в результате ЧП нет.
К месту происшествия прибыли сотрудники передвижной лаборатории. Специалисты взяли пробы для измерения пределов допустимой концентрации вредных компонентов в воздухе.
Другой пожар в Москве накануне унес жизни двоих детей. В Таганском районе на улице Библиотечной загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели вытащили из горящего помещения мальчика и девочку. Медики пытались их реанимировать, но дети вскоре скончались.
Пожары
Москва 2023
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