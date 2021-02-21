Пожар на московском складе потушили на 1500 «квадратов»

На юге Москвы ликвидировали пожар, который начался рано утром 20 февраля на складе. В помещении хранились деревянные поддоны.

Огонь вспыхнул на втором этаже трехэтажного здания по Промышленной улице, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС. Информация о нем поступила около 08:00.

«Горели деревянные поддоны и складируемое имущество», — добавили в ведомстве.

Площадь возгорания увеличилась до полутора тысяч метров из-за высокой горючей нагрузки хранившихся в помещении материалов. Здание расположено рядом с железнодорожной станцией Чертаново.

В 15:41 пламя удалось локализовать. Полностью ликвидировали пожар только в 23:53. В тушении принимали участие 82 сотрудника МЧС и около 20 единиц техники. Специалисты не обнаружили превышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе.

Сведений о пострадавших не поступало.